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Taşeron kadro sonucu kesin kabul listesi-İzmir Valiliği 2018

Taşeron kadro sonucu kesin kabul listesi-İzmir Valiliği 2018

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listelerin 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıktı. 3 Mart - 22 Mart'ta sınav yapılacak. İşte açıklanan listeler ve taşerona kadro hakkında merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 13:15 - Güncelleme: 16-03-2018 13:10

Taşeron işçi kadro sınavları birçok ilde ve kurumda sona erdi, Taşeron işçi kaesin kabul listeleri askılara asıldı. Bunlardan biride İzmir Valiliği oldu. İşte 2018 İzmir Valiliği taşeron işçi kabul listesi-isimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.

Taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı ve yapılacak taşeron sınavı için bekleyişe geçti.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıktı.

İşte açıklanan listeler...

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