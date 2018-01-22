Taşeron kadro listesi 2018 isim isim ilk başvuru sonuçları

Binlerce taşeron işçinin beklediği haberler gelmeye başladı. Hangi kurumda kadroya geçecekse başvuru yapan taşeron işçilerle ilgili ilk sonuçlar geldi. Konya Orman Genel Müdürlüğü ilk listeyi açıkladı. Bakın hangi isimler listeye geçti?

Taşeron işçilerin başvuruları 12 Ocak tarihinde sona erdi. 3 ay boyunca taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci incelenecek. Kurumdan kuruma farklılık gösteren taşeron işçilerin ilk sonuçları geldi. Konya Orman Genel Müdürlüğü kadroya geçenlerin isim listesini açıklayan ilk kurum oldu. 20 taşeron işçinin başvuru sonuçlarını açıklayan kurum, başvurulardan sadece 8'inin kabul diğerlerinin ise red edildiğini duyurdu.

Konya Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

İŞTE TAŞERON İŞÇİLERİN LİSTESİ

BAŞVURUSU REDDEDİLEN TAŞERON İŞÇİ NE YAPACAK?

Başvuru reddedilen taşeron işçiler için bir yöntem daha var. Kadroya alınacak kişiler arasında ismi yer almayanlar, ilana itiraz edecek. İtiraz için üç gün süre veriliyor. İtirazları da yine aynı kurul değerlendirecek. İtirazların incelenmesi ve listenin kesinleşmesinin ardından sınav süreci başlayacak. Her kurum sınav yöntemini kendisi belirleyecek. Sınav yalnızca yazılı, sözlü veya uygulamalı olabileceği gibi, yazılı-sözlü ya da sözlü-uygulamalı da yapılabilecek.

Taşeron kadro listesi duyurular ilan edilme ve sınav takvimi