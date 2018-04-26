Tarsus'ta bar işletmecisi feci şekilde öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşinin kayıp başvurusu yaptığı bar işletmecisinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Kızılmurat Mahallesi'nde bar işleten İbrahim Ateş'in (46) eşi, iki gün önce "işe gidiyorum'' diyerek evden ayrılan kocasından haber alamadığını belirtip polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

5 PARÇAYAYA BÖLEREK POŞETLERE KOYDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Mersin'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'nde bar sahibi İbrahim Ateş, yanında çalışan 30 yaşındaki Mesut S. tarafından öldürüldü.



ALACAK VERECEK İDDİASI: Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen 46 yaşındaki İbrahim Ateş ile Mesut S. dün sabah kimsenin olmadığı esnada barın üst kartında yer alan yatakhanede tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mesut S., İbrahim Ateş'i bıçaklayarak öldürdü ve cesedi 5 parçaya ayırdı. Başı gövdesinden ayrılan cesedin parçalarını 3 poşete koyan Mesut S., evin merdiven altındaki depo olarak kullanılan boşluğa sakladı.



ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN TELEFONUNDAN MESAJ ATTI

İddiaya göre olayın ardından İbrahim Ateş'in cep telefonunu alan Mesut S., öldürdüğü adamın eşi Ümmügülsüm Ateş'e "Ben iş için Ankara'ya gidiyorum. Kasayı Mesut'a teslim edin ve sadece ona güvenin" şeklinde mesaj attı.

CİNAYET SUÇUNDAN 11 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ

Tüm aramalarına rağmen eşine ulaşamayınca durumdan şüphelenen Ümmügülsüm Ateş, polise başvurarak kocasının hayatından endişe ettiğini söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen polis İbrahim Ateş'in sahibi olduğu bar ve üst katındaki evde arama yaptı. Aramada Ateş'in cesedi parçalanmış halde poşetler içinde bulundu. Olayın ardından firar eden Mesut S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının, cinayet suçundan 11 yıl yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.