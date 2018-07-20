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Tarkan, kızı Liya'yla fotoğraf paylaştı

Tarkan, kızı Liya'yla fotoğraf paylaştı

Megastar Tarkan geçen hafta dünyaya gelen kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 09:28 - Güncelleme: 20-07-2018 09:28

Geçtiğimiz günlerde babalık sevinci yaşayan Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya'yla hastane çıkışındaki fotoğrafını paylaştı.

Tarkan'ın kızı Liya, Temmuz sonu gibi doğması beklenirken Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde erken dünyaya gelmişti.

Tarkan kızı Liya'yla olan paylaşımının altına  'Geçen günlerden... Hastane çıkışımızdan...:) Biraz geç bir tbt oldu ama' notunu düştü.

BÜTÜN İŞLERİNİ KIZINA GÖRE AYARLAMIŞTI
Hamile eşini bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Tarkan, bütün konserlerini yeni doğacak kızına göre ayarlamasıyla gündeme gelmişti.

Çift aylar öncesinden bebeklerinin adını 'Lidya' olarak açıklamıştı. Son olarak Liya adında karar kıldılar. Liya Arapça'da 'Sabrın en güzeli' anlamına geliyor.

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KİMDİR ?
Tarkan
TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de aslen Rizeli olan bir aileden Almanya'nın Frankfurt yakınlarından bulunan Alzey kasabasında doğdu. İlköğretimi Almanya'da tamamladıktan sonra 15 yaşında ike ilesi ile birlikte Türkiye'ye döndü. Ba

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