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Tarık Mengüç aslen nereli yaşı kaç karısı ve 2 çocuğu kimdir?

Tarık Mengüç aslen nereli yaşı kaç karısı ve 2 çocuğu kimdir?

Sevilen şarkıcı Tarık Mengüç farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri oldu. Son albümü ile sık sık konuşulan Tarık Mengüç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli? Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç 1974 doğumlu ve Funda Mengüç ile evli çiftin Sevde ve Baran adında iki çocuğu var.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 10:00 - Güncelleme: 21-01-2019 10:00

Tarık Mengüç son günlerin konuşulan isimlerinden birisi. Kendine has tarzı ve şarkıları ile sevilen isim Tarık Mengüç'ün son albümü büyük ilgi gördü. Peki hareketli şarkılar ile tanıdığımız Tarık Mengüç kaç yaşında, aslen nereli ve kiminle evli eşi kim? Tarık Mengüç İstanbul Kuştepe doğumlu ve Roman vatandaşı. Eşi Funda Mengüç ile Baran ve Sevde adında iki çocğu var. 

TARIK MENGÜÇ KİMDİR: Tarık Mengüç, 17 Ocak 1974 İstanbul’un Kuştepe semtinde doğmuştur. Roman asıllı olan Mengüç, bu kültürünü şarkılarına da yansıtmıştır. Çocukluğundan beri haliyle müzikle iç içe olan Tarık Mengüç gerçek bir roman. Maddi sıkıntılar yüzünden beşinci sınıfa kadar okuyabildi ama sonradan kendimi geliştirdi.

Tarık Mengüç‘ün dedesi 1800 lü yıllarda Selanik’te doğup daha sonra Muğla Fetiye’ye daha sonra da İstanbula göç etmişler. Geve yetenekle küçük yaşlarda klavye ve ritim çalmaya başladı. Bu arada ailesinden gizli olarak bir kaç ses yarışmalarına katıldı.

Askerlik görevini, İzmir Ege Ordu komutanlığı ve Denizli ordu evinde yaptı.

Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, Seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı.

İlk bestesi “Nazar değmesin” adlı eseridir.

Daha önce, Sibel Can‘a “Hey Adamım”, Seda Sayan’a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu’na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor‘a “Degaje” gibi birçok ünlü isme bestesini veren Tarık Mengüç ‘sanatsal’ şarkılar yaptığını söylüyor. En son bestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça’nın albümünde çıkış parçası olarak yer almaktadır.

Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı.

Şahin Özer‘in son keşfi olan Tarık Mengüç ilginç giyimi , kıyafeti , saçı , makyajı ve tarzı ile Şahin Özer‘in yeni starı olmak istiyor.

Sözü ve Müziği kendisine ait olan albümle de aynı adı taşıyan 2004 yapımı “Şakşuka” isimli parçasına, yönetmen Kemal Başbuğ yönetiminde çekilen klipte kendisine yine 5 roman dansçı da özel koreografileriyle eşlik etti.

Tarık Mengüç‘ün dans grubu 5 kişi ve bir keşi de mahalleden arkadaşı.

2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.

Moskova, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de birçok konserler veren Tarık Mengüç,1999dan itbaren 7 yıl Şahin Özer‘de müzik yönetmeni olarak çalışan ünlü Aranjör Suat Aydoğan’ın asistanlığını da yapmıştır.

Yolda görenler “Network”’ün mankeni zannettikleri Tarık Mengüç 1999 dan beri saçlarını Osmanbey’deki Şiva Kuaför’de yaptırdığını söylüyor.

2004 yılında Cennet Mahallesi TV dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı ve Şakşuka isimli albümü, 2007de Lakerda isimli albümünü çıkardı.2009 da ise Olimpiyat Müzik etiketiyle “İnadına 35 Derece” isimli albümünü çıkardı. 4 Ekim 2011de de Seyhan Müzik etiketiyle Tek Kişilik Orduyum isimli albümü çıkardı.

Tarık Mengüç evli ve bir de Baran adında oğlu var.

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