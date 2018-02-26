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Taner Şafak kimdir aslen nereli soyadını bakın neden değiştirmiş

Taner Şafak kimdir aslen nereli soyadını bakın neden değiştirmiş

Taner Şafak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Taner Şafak'ın karısı Tuğçe Tayfur ile olan çocuğunun adı ne? Oyuncu ve şarkıcı olan Taner Şafak ABD'de 2012 yılında Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile evlenince dikkatleri üzerine çekmişti. Aslen Niğdeli olan ve gerçek soyadı Gates olan Taner evlenince soyadını Şafak olarak değiştirmiş. İşte Taner Şafak'ın biyoğrafisi ve merak edilenleri...

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 14:50 - Güncelleme: 26-02-2018 14:50

Taner Şafak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Tuğçe Tayfur ile nasıl tanıştı haberleri merak konusu oldu. Ferdi Tayfur'un damadı olarak nam salan Taner Şafak aslen Niğdeli. Taner Şafak'ın annesi  Kosovali babası ise ABD doğumlu. Babası ABD ordusunda subay olan Taner Şafak'ın asıl adı Tanner Gates idi. Daha sonra ismini Taner Şafak olarak değiştirdi. Karısı Tuğçe Tayfur ile New Jersey'deki Bergen Üniversitesi'nde tanışan Taner Şafak Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'dan kızlarını istedi ve 2012 yılında evlendiler. Çiftin bir de oğulları oldu. 

TANER ŞAFAK KİMDİR: Amerika'ya beyin kanaması geçiren teyzesinin kızını ziyaret için giden Tayfur burada tesadüfen Gates ile tanıştı. New Jersey'deki Bergen Üniversitesi'nde politika okuyan Gates'i görür görmez aşık olan Tuğçe Tayfur kısa süren flörtün ardından evlilik kararı aldı.

Tuğçe kendisini babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır'dan isteyen Gates ile ABD'de nikah masasına oturdu. Çift yazın da İstanbul'da düğün yapacak. Tuğçe "Taner'in annesi Kosovalı babası Amerika'da doğmuş aslen Niğde'li. 8 yıldır burada yaşıyorlar. Babası Amerikan askeri, subay. Orduya girince Şafak olan soyadını Gates olarak değiştirmiş. Taner ise hem okuyor hem de işletmecilik yapıyor. Ben de müziği bıraktım, en kısa zamanda anne olmayı istiyorum" dedi.

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