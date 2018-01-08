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Suudi Veliaht savaşa hazırlanıyor: Parasını emdiler!

Suudi Veliaht savaşa hazırlanıyor: Parasını emdiler!

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman'ın askeri ve ekonomik planlarıyla dikkati çekerken ABD ve Batı ile kurduğu ortaklıklar sonrasında artan savunma harcamaları için yeni mali kaynak arayışına girdi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 20:43 - Güncelleme: 08-01-2018 20:50

Suudi Arabistan’da yaşanan siyasal sorunlar devam ederken yükselen askeri harcamalar, ekonomik sorunlara bağlı yeni gelişmeleri de tetikledi. Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman, Körfez'e yönelik askeri ve ekonomik planlarıyla dikkati çekerken, ABD ve Batılı ülkelerle kurduğu ortaklıklar sonrasında 63,7 milyar doları aşan savunma harcamaları için yeni mali kaynak arayışına girdi.

Orta Doğu merkezli ekonomik, askeri ve siyasal hareketlerin bölgeye ve küresel ekonomiye yansımalarını değerlendiren Ekonomist Cüneyt Paksoy, yeni yılla birlikte Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin sadece bölge ülkelerini değil global çapta bütün ülkeleri etkileyecek ve dalga dalga tüm dünyaya yayılacak yeni süreçlerin de tetikleyicisi olabileceğini ifade etti.

Paksoy, “Ekopolitik başlığı altında çok başlıklı bir sürece girdiğimizi görmekteyiz. Bu süreç global dünyanın değişimi, global terörizmin artması ve kapitalizmin sorgulanması dahil bir çok yeni başlığı gündeme taşıyacağa benziyor” dedi.

PETROL 3 YILIN ZİRVESİNDE

Suudi Arabistan benzin fiyatlarına iki yıl içinde ikinci kez zam yapıldı. Ülkedeki fiyatlar bir günde iki kattan fazla arttı. Yüzde 127’lik zam ile artan petrol fiyatları 67 doları aştı. Petrol fiyatlarının artmasında OPEC üretim kısma kararı ve Çin’de artan petrol talebi de etkili oldu.

Cüneyt Paksoy, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretimi kısıtlayıcı anlaşmaları ile yükselen ve son dönemde Kudüs ve İran gibi başlıklarla momentum kazanan petrol fiyatlarının 65-70 dolarlara ulaşsa da 90-150 dolar arası ihtişamlı günlerinden hala uzak olduğu için bu ihtişamlı günlere alışkın petrol üreticisi ülkelerin yeni çareler aramaya devam edeceğini belirtti.

KDV UYGULAMASI BAŞLADI

Artan askeri harcamalar başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) büyük mali sorunlara neden oldu. Yeni yılla birlikte yüzde 5 oranında KDV uygulaması başlatıldı. Sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı belirtildi.

KDV uygulamasının konut kirası, devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı bazı alanlarda uygulanmayacağı da belirtildi.

“YENİ KAYNAK ARAYIŞINA GİDİYORLAR”

“Özellikle Ortadoğu merkezli büyük bir mezhep çatışmasını da içine alacak bölgesel savaş riski ve yeni bir Arap baharının tekrarlanma riskine karşı başta Suudi Arabistan olmak üzere bütün ülkelerin savunma harcamaları ciddi bir şekilde artmaya devam ediyor” diyen Paksoy, “Eskiden gelen aşırı lüks tüketim alışkanlıkları da göz önüne alındığında artan ve daha da artmaya aday gözüken bütçe açıklarına karşı bu ülkeler yeni kaynaklar arayışına gitmekteler” dedi. (Yeni Şafak)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2018 22:36 Ne yapacaz şimdi Araplardan nefret mi edecez

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