Washington Post yazarı Cemal Kıyıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma yürüten Suudi Arabistan Başsavcılığı, son dakika açıklamasında Cemal Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, gözaltına alınan zanlıların sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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YORUM YAZIN Suudi Savcılığından flaş Cemal Kaşıkçı itirafı! Önceden planlandı... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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