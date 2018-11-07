Suudi Arabistanlı gazeteciyi işkenceyle öldürdüler!

The Khaleej haber sitesi insan hakları aktivistlerinden aldığı bilgilere dayanarak gazeteci Al Jasser'in öldürüldüğünü duyurdu.

Arabistan hükümetinin Al-Jasser'in twitter üzerinden başka bir isimle hesap açtığı ve bu hesap üzerinden Suudi yetkilileri ve kraliyet ailesi mensuplarının insan hakları ihallerini paylaştığı ve Arabistanlı ajanlar tarafından Mart ayında Dubai'de yakalandı.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KABUL EDİLMİŞTİ: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmişti. Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda hayatını kaybetmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını açıklanmış, Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN CEMAL KAŞIKÇI İÇİN KAN PARASI ÖDEYECEK: El Cezire televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayet emrini üst düzey birisinin verdiğini ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ailesine kan parası ödeyeceğini duyurdu.

KRAL SELMAN EMİR VERDİ! TÜM TUTUKLULAR SERBEST: Veliaht Prens İbn Selman'ın danışmanı Bader Al Asker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kral Selman'ın Kasim bölgesinde insan hakları davalarında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılması talimatı verdiğini açıkladı. Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin ardından Riyad yönetimi daha önce yolsuzluktan tutukladığı prensleri serbest bırakmaya başlamıştı.