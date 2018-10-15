ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması üzerine Suudi Arabistan'ı ağır cezalarla uyarması üzerine Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosuluğu'na girdiği 2 Ekim tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Washingon Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olması durumunda Suudi Arabistan'ı "çok ağır" cezaların beklediğini söylemişti.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Suudi Arabistan borsasında Trump depremi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER