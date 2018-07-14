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Sürpriz aşk iddiası! Birlikte görüntülendiler

Sürpriz aşk iddiası! Birlikte görüntülendiler

Kerem Alışık, kendisi gibi oyuncu olan Hande Subaşı ile Bodrum tatilinde birlikte görüntülendi. Gece bir mekana giren ikili sabaha kadar eğlendi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 13:43 - Güncelleme: 14-07-2018 13:43

Ünlü oyuncular Kerem Alışık ile Hande Subaşı, Bodrum tatilinde birlikte görüntülendi. Habertürk'te yer alan habere göre; arkadaş grubuyla birlikte Gümüşlük'te bulunan Mimoza adlı mekanda yemek yiyen ikili, muhteşem sohbetin ardından mekandan birlikte çıktı.

Bir anda gazetecileri karşısında görünce şok olan ikili, hemen birbirlerinden ayrıldı. Muhabirlere açıklama yapan Subaşı, "Arkadaşlar hemen heyecan yapmayın, sürpriz bir durum yok" dedi.

Yorucu sezonun ardından tatile çıktığını belirten oyuncu, "Sezon çok yorucu geçti, şimdi yaz sonuna kadar tatil yapacağım. Sanırım bunu hak ettim, dinlenmek istiyorum" dedi.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER
Muhabirler ile konuştuktan sonra başka bir mekana giren Alışık ile Subaşı, sabaha kadar birlikte eğlenmeye devam etti. 

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