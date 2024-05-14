Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: "Sürekli ölüm korkusu yaşıyordu

"Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi." diye konuşan Candan, "Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.” dedi.