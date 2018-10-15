SURİYE'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD mehsubu 1 terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında 1 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler yaptıkları kontrolde PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi gözaltına aldı.
Yapılan üst aramasında silah ve teçhizat bulunmayan terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK'lı yakalandı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER