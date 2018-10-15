Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK'lı yakalandı

SURİYE'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD mehsubu 1 terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında 1 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler yaptıkları kontrolde PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi gözaltına aldı.

Yapılan üst aramasında silah ve teçhizat bulunmayan terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.