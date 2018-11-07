Suriye'den Türkiye'ye ateş açıldı! Sınırda sıcak saatler

Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik Rasulayn kentindeki makarna fabrikasından, Türkiye tarafına terör örgütü PKK/PYD mensubu teröristler tarafından taciz ateşi yapıldı.
Kimsenin yaralanmadığı taciz ateşenin ardından harekete geçen sınırdaki askerler, angajman kuralları gereği ateşe anında karşılık verildi.
Güvenlik güçlerinin verdiği karşılıkla taciz ateşinde bulunan 1 terörist etkisiz hale getirilirken, sınırda önlemler artırıldı.
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