Suriye'den çekilme başlandı ABD ekipmanlarını topluyor

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, "Suriye'den planlı çekilme sürecinin başladığını" ilan etti. Koalisyon sözcüsü, Suriye'den çekilme takvimi, yeri ya da askerlerin hareketliliğiyle ilgili bilgi paylaşımında bulunulmayacağını da söyledi.



Suriye'deki DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü albay Sean Ryan, Suriye'den gönüllü olarak çekilme sürecinin başladığını söyledi. Ryan, "Operasyonun güvenliği nedeniyle çekilme takvimi, yeri ve askerlerin hareketliliğiyle ilgili bilgi paylaşımı yapılmayacak" dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’nca (Pentagon), Suriye'deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığı belirtildi. AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum" dedi.

Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı.

'KULLANILACAK GEMİ VE UÇAKLARI BELİRLENDİ' İDDİASI

Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti.

Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı. Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı. Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz” demişti. Suriye’deki terör gruplarının adını anmaktansa Kürt ifadesini kullanan Bolton şöyle demişti: "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek"

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