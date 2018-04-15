Suriye saldırısının ardından Trump'a uyarı geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında "Görev tamamlandı" ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı. Trump, tartışma yaratan "Görev tamamlandı" ifadesinin harika bir askeri terim olduğunu iddia etti. Öte yandan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst, Trump'ın Suriye'de 'daha ileri' gitmesi durumunda ABD Kongresi ile çalışması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Trump yeni tweet'inde şu ifadeyi kullandı:

“Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim (operasyonun ardından) ‘Görev tamamlandı’ terimini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. Daha çok kullanın!”