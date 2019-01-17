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Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 12:15 - Güncelleme: 17-01-2019 12:15

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

YARIN
20:30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK

CUMARTESİ
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK

16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA

19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY

PAZAR
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN

19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER

PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

20:00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR

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Kaynak : DHA

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  • Aklın sesi 17 Ocak 2019 12:27 Futbol öldü.İnsanlar Bilim,Fen ve Teknoloji peşinde koşacaklar.Akıllanacaklar.Boşuna terlerseniz teriniz çok pis kokar.

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