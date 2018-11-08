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Süleyman Soylu'dan uyuşturucu talimatı! Ayaklarını kırın

Süleyman Soylu'dan uyuşturucu talimatı! Ayaklarını kırın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Soylu polislere talimat vererek ''okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 10:39 - Güncelleme: 08-11-2018 10:39

İçișleri Bakanlığı koordinesinde tüm il ve ilçelerde bugün eș zamanlı olarak "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları" yapıldı. Toplantıda kobuşan Soylu çok önemli bilgiler verdi.

Bakan Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

PKK UYUŞTURUCU TİCARETİNİ ELİNDE TUTUYOR: Terör örgütleri uyuşturucu satıp silah alıyorlar. Özellikle PKK, Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini elinde tutuyor ve örgütün uyuşturucudan elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar civarında olduğu değerlendiriliyor. Geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu operasyonu sayımız yüzde 29 artmıştır, tutuklu sayısı ise yüzde 8,5 artışla 19 bin 466 olmuştur.

CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ: Özellikle torbacı dediğimiz sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır.

OKULLARIN DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ SAĞLANACAK: Polis sorumluluk bölgesinde 22 bin 829, jandarma sorumluluk bölgesinde 4 bin 6 güvenlik personeli, 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli, öncelik durumuna göre kategorilere ayrılmış okullarımızda görev yapacaktır ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' ile okullarımızın hem asayiş hem de uyuşturucu noktasında daha güvenli hale getirilmesi sağlanacaktır.

AYAKLARINI KIRIN: Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR27 YORUM

  • FIRAT 08 Kasım 2018 11:25 KODUMU OTURTUN SAYIN BAKANIM MİLLET ARKANIZDADIR.ÇAKAL TAKIMINA BAKMAYIN KİM OLURSA OLSUN

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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