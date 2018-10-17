Stresliyken sakın yemek yemeyin!

Sevgilinizle tartıştınız veya iş yerinde bugün işler yolunda gitmedi yaşamış olduğunuz bu yoğun stresli dönemlerinizide kendinizi yemek yemeye vermeyin... elmaelma.com'un haberine göre, bu sizin stresinizi azaltmak yerine aksine kilo artışınıza neden olacaktır. Aslında stres bizi o an kısıtlayan yoran ve zorlayan durumlar karşısında verdiğimiz tepkilerin genellemesidir. Stres bir çok sağlk sorunlarına neden olabilir. En basitinden kal hastalıklarının kanserin veyahut solunum yetmezliğin ve bunun gibi birçok hastalığın zeminini oluşturmaktadır.

Bu durumlar karşısında stres yeme isteğini arttırabilir araştırmalara göre atıştırmalık yağlı besinlerin vücutta en çok karın bölgesinde arttırdığı görülmektedir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken şeyse mu mutluluk hormonunu arttıran günlük hayatınızdaki performansınızı arttıran, enerji veren besinleri tüketmek sizin için bu gibi durumlarda daha avantajlı olacaktır. Bu besinlere örnek verecek olursak; Bulgur, nohut, süt ve süt ürünleri, çikolata, muz gibi besinlerdir.

Kaynak: elmaelma.com