ŞOK aktüel 7 ocak indirimli ürünler fiyat listesi

ŞOK aktüel 7 ocak indirimli ürünler yeni katalog yayınlandı. ŞOK marketlerde 7-13 şubat haftanın fırsatlarında neler yok ki! ŞOK aktüel 7 ocak indirim kataloğunda göze çarpan ürünlerin başında; organik 6'lı yumurta 5 lira, 1100 gr çokokrem 15 lira, 91 gr çokomel 2 lira, flormar ruj çeşitleri 10 lira, kumsal granit tava 24 lira, 2'li borcams eti 24 liradan satışa sunulacak. Şok aktüel 7 ocak indirim listesi internethaber'de

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren ŞOK aktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan ŞOK marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.