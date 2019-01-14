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Şoförü silahla tehdit ettiler! Otobüstekiler polis çıkınca...

Şoförü silahla tehdit ettiler! Otobüstekiler polis çıkınca...

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yaparak geçmeye çalıştığı otobüsün korna çalmasına sinirlenerek camdan silah gösteren şahıslar, otobüsün içindekilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya konuşmasına destek amaçlı olarak giden polis memurları olduğunu 500 metre sonra durduruldukları benzin istasyonunda anladı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 18:39 - Güncelleme: 14-01-2019 18:39

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolda tartıştıkları otobüs sürücüsüne, durdukları akaryakıt istasyonunda tabanca gösteren otomobildeki 2 kişi, bir anda karşılarında 28 çevik kuvvet polisini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Otobüsün çevik kuvvet polislerini taşıdığından habersiz olan şüpheliler, gözaltına alınıp jandarmaya teslim edildi. Otobüs sürücüsünün şikayetçi olmaması üzerine, şüpheliler serbest bırakıldı.

İddiaya göre, İstanbul'dan İzmir yönüne giden Mustafa B., yönetimindeki 39 AAC 530 plakalı otomobille Akhisar çıkışındaki Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, önündeki 35 HGN 76 plakalı otobüsü hatalı solladı. Bunun üzerine otobüsün sivil şoförü Mustafa Bayındır, korna çalıp, selektör yaparak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Ardından otomobil 500 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiğini fark eden otobüsün sürücüsü de peşinden akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Tuğrul Ö., belindeki tabancasını çıkarıp, otobüs sürücüsü Bayındır'a gösterdi. Bunun üzerine otobüste yolcu bulunan 28 çevik kuvvet polisi indi. Bir anda polisleri karşısında gören otomobildeki Mustafa B. ve Tuğrul Ö., büyük şok yaşadı. Polisin otomobilde yaptığı aramada vites kolu yanında küçük bıçak, 9 milimetre çapında tabanca ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 2 gram yeşil bitki ele geçirildi. Şüpheliler Mustafa B. ve Tuğrul Ö., gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olay yerinin polis bölgesi dışında olması nedeniyle şüpheliler jandarmaya teslim edildi. Ancak, otobüs sürücüsünün şikayetçi olmaması üzerine 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Akaryakıt istasyonunda yaşanan hareketli anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı.

CUMHURBAŞKANININ PROGRAMINDAN DÖNÜYORLARDI

Otobüsteki çevik kuvvet polislerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sakarya'daki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında güvenliği sağlamak için takviye olarak görev aldıktan sonra, İzmir'e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Erdal Acikgöz 14 Ocak 2019 19:48 Bırakın suçluları bakalım ortalığı b...k götürsün

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