Sneijder Türkiye'ye mi dönüyor? Başkan resmen açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Murat Sancak, yazılı açıklamasında, transfer döneminde birçok futbolcunun gündemlerinde olduğunu belirtti. Bunlar arasında yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in de yer aldığını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Canlı konferans sistemiyle Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Sneijder, Adana Demirspor formasını giymeye sıcak bakıyordu ancak Katar kulübünde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in transferi gerçekleşmedi. Basın yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil, sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır."

Transfer görüşmelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Sancak, "Wesley Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.