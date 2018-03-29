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Skripal ve kızının son durumuyla ilgili açıklama!

Skripal ve kızının son durumuyla ilgili açıklama!

İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu Sergei Skripal'in sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu, kızı Yulia'nın ise tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 19:04 - Güncelleme: 29-03-2018 19:04

İngiltere'nin Salisbury kentinde askeri sinir gazı ile zehirlendiği açıklanan eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.
 
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada Yulia Skripal'in tedaviye olumlu yanıt verdiği ve durumunun iyiye gittiği açıklanırken, Sergei Skripal'in durumunun sabit olduğu ve ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Skripal ve kızı, 4 Mart'ta bir alışveriş merkezinin önündeki bankta bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere yönetimi, olaydan dolayı Rusya'yı sorumlu tutmuş ve İngiltere'nin dahil olduğu birçok AB üyesi ülke ve ABD, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

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