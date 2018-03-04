Siyer sınavı sonuç sorgulama 2018 TC ya da SMS ile giriş

Siyer sınav sonuçları açıklandı siyer sınavı sonuç bilgisi adaylara SMS ile bildirilecek. 71 ilde yapılan ve yaklaşık 13 bin kişinin girdiği siyer sınav sonuçları http://s.siyersinavi.com/ adresinde erişime açıldı. siyer sınav sonuç başarısına göre 5 kişiye umre ödülü 2000 kişiye de farklı hediyeler verilecek. Türkiye Geneli Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen Siyer sınav sonuçlarına http://www.siyersinavi.com/ sitesinden TC ya da telefon numarası girişi ile ulaşılacak.

SİYER SINAV SONUCU SORGULAMA: 8 Şubat 2018 tarihi itibariyle Türkiye Geneli Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen Siyer sınav sonuç açıklandı. Sınav Sonuçları http://peygambersevdalilari/ ile http://www.siyersinavi.com/ web sitelerindeki sorgulama ekranlarından da öğrenilebilecek.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRELECEK: A ve B Kitapçıklarda 1. Kategori 60 soru ve 80 dakika cevaplama, 2. Kategori 80 soru ve 100 dakika cevaplama, 3. Kategori 100 soru ve 120 dakika cevaplama, 4. Kategori ve 100 soru ve 120 dakika cevaplama süresi oldu. Puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir.

Bu sene 13 bin kişinin katıldığı "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganlı 4 Kategoride gerçekleştirilen 2018 Türkiye Geneli Siyer Sınavında 5 Umre Ödülü ve 2000 kişiye ödül verlecek.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak.