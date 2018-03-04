  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Siyer sınavı sonuç sorgulama 2018 TC ya da SMS ile giriş

Siyer sınavı sonuç sorgulama 2018 TC ya da SMS ile giriş

13 bin kişinin girdiği ve Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 71 ilde yapılan Siyer sınav sonuçları erişime açıldı. Katagoriye göre ödel alacak kursiyerlerin belli olduğu sınav sonuç bilgisine http://s.siyersinavi.com/ adresinden giriş yapacaksınız. Siyer sınav sonuçları TC şifresi ya da SMS ile öğrenilecek. 5 Umre Ödülü ve 2000 kişiye kategoriye göre farklı ödüller verilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-03-2018 15:23 - Güncelleme: 04-03-2018 15:23

Siyer sınav sonuçları açıklandı siyer sınavı sonuç bilgisi adaylara SMS ile bildirilecek. 71 ilde yapılan ve yaklaşık 13 bin kişinin girdiği siyer sınav sonuçları http://s.siyersinavi.com/ adresinde erişime açıldı. siyer sınav sonuç başarısına göre 5 kişiye umre ödülü 2000 kişiye de farklı hediyeler verilecek. Türkiye Geneli Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen Siyer sınav sonuçlarına http://www.siyersinavi.com/ sitesinden TC ya da telefon numarası girişi ile ulaşılacak.

SİYER SINAV SONUCU SORGULAMA:  8 Şubat 2018 tarihi itibariyle Türkiye Geneli Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen Siyer sınav sonuç açıklandı. Sınav Sonuçları http://peygambersevdalilari/ ile http://www.siyersinavi.com/ web sitelerindeki sorgulama ekranlarından da öğrenilebilecek.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRELECEK: A ve B Kitapçıklarda 1. Kategori 60 soru ve 80 dakika cevaplama, 2. Kategori 80 soru ve 100 dakika cevaplama, 3. Kategori 100 soru ve 120 dakika cevaplama, 4. Kategori ve 100 soru ve 120 dakika cevaplama süresi oldu. Puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir.

Bu sene 13 bin kişinin katıldığı "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganlı 4 Kategoride gerçekleştirilen 2018 Türkiye Geneli Siyer Sınavında 5 Umre Ödülü ve 2000 kişiye ödül verlecek.

YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Siyer sınavı sonuç sorgulama 2018 TC ya da SMS ile giriş haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro