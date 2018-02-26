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Siyah Beyaz Aşk 20.yeni bölüm fragmanında Cem ölmedi mi

Siyah Beyaz Aşk 20.yeni bölüm fragmanında Cem ölmedi mi

Pazartesi günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kanal D dizisi Siyah Beyaz Aşk 19.son bölümünde Cem öldü mü ölmedi mi sorusunun yanıtını aradı. Siyah Beyaz Aşk 19.son bölümü seyreden izleyiciler hemen ardından Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanını görmek istiyor. Siyah Beyaz Aşk 20.yeni bölüm fragmanı sürprizlere gebe.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 17:00 - Güncelleme: 26-02-2018 17:00

Siyah Beyaz Aşk'ta Cem öldü mü ölmedi mi? Siyah Beyaz Aşk izleyicisi 2 haftadır bu sorunun cevabının peşinde. Aslı'nın abim dediği Cem, Cüneyt tarafından vurulmuştu malumunuz. Herkes Cem'in akıbetini merak ediyor. İşte bu yüzden Siyah Beyaz Aşk izleyicileri 19.son bölümünü seyretti ve hemen ardından 'Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı'nı ve 'Siyah Beyaz Aşk 20.yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Siyah Beyaz Aşk 20.yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve bizleri büyük sürprizler bekliyor. Gelin önce Siyah Beyaz Aşk 19.son bölüm özetine bir göz gezdirip çok fazla uzaklaşmadan Siyah Beyaz Aşk 20.yeni bölüm fragmanına bir gözatalım.

SİYAH BEYAZ AŞK 19.SON BÖLÜM ÖZETİ; Cem’in ölmesini isteyen sadece Cüneyt değildir. Yeter, Namık’ı vurduğu gerekçesiyle tutuklanır. Yiğit, ‘’Yeter Hanım’’ dediği annesini sorgularken hiç ummadığı bir gerçekle yüz yüze kalır. Bu gerçek karşısında Yiğit ne yapacak? Yeter, Namık Emirhan'ı vurduğunu ve neden vurduğunu itiraf ediyor. Bu itirafın altında yatan büyük gerçek ise Yiğit'i çok şaşırtıyor!

ASLI KÜÇÜK BABAM DEDİĞİ CEM'İ KURTARABİLECEK Mİ? Aslı'yı ortadan kaldırmayı planlayan Namık Emirhan, ölüm emrini vermişti. Aslı'yı bizzat Cüneyt'in öldürmesini emreden Namık Emirhan, Yiğit'in oğlu Özgür ve Aslı'nın kaçırılmasını sağlamıştı. Özgür için istenen fideyeyi ödeyen Namık Emirhan, kendi planladığı oyunu başarıyla oynamıştı. Özgür ve Aslı'yı kaçıranların peşine düşen Cem, bu olayın arkasında Cüneyt'in olduğunu öğrenmişti.Ve kıyamet buradan sonra kopmuştur. 

Gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Cem'e karşı bir dakika bile düşünmeden ateş eden Cüneyt, onu da öldürmeye çalışır. Apar topar kaldırıldığı hastanede Aslı tarafından ameliyat olan Cem'in hayati tehlikesi devam ediyor. Aslı, ağabeyi Cem'i kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Cüneyt ise kendisini gören Cem'i öldürmekte kararlıdır. Ferhat ile Yiğit, bu olayın perde arkasını araştırırken, Cüneyt ifşa olmamak için büyük uğraş verir. 
 
Siyah Beyaz aşk 20.yeni bölümü ile 5 Mart'ta saat 20.00'de Kanal D'de!
SİYAH BEYAZ AŞK 20.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; fragman henüz yayınlanmadı ancak yayınlarnır yayınlanmaz haberimizde olacak.
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