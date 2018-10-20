Sivasspor Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin 74. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 9, Sivasspor 10 puana yükseldi.

FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe 73. dakikada direğe takıldı! Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üst kale direğinden geri geldi.

61'DE GİREN EKİCİ 77'DE ÇIKTI

Fenerbahçe'de 61. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici 77. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlık geçiren Mehmet Ekici oyundan çıkarken, Alper Potuk yerine giren isim oldu.

SİVASSPOR: 0 - 0 :FENERBAHÇE

90+2. dakika: Emre Kılınç, topu kaptırdıktan sonra hızlı atağı kesmek için Alper Potuk'a faul yapınca hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90+1. dakika: Ziya Erdal'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Zoro Cyriac'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

90. dakika: Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

86. dakika: Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Elif Elmas'ın ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

84. dakika: Mauricio Isla'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Roberto Soldado'nun kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

81. dakika: Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Roberto Soldado için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

80. dakika: Zoro Cyriac'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Harun Tekin topa hakim olmayı başarıyor. Robinho'nun ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top savunmaya çarparak geri geliyor.

78. dakika: Fenerbahçe'de üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Mehmet Ekici oyundan çıkarken, Alper Potuk yerine giren isim oluyor.

76. dakika: Demir Grup Sivasspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Muhammet Demir oyundan çıkarken, Zoro Cyriac yerine giren isim oluyor.

74. dakika: Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üst kale direğinden geri geliyor.

72. dakika: Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Michael Frey'in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda Tolgahan Acar topu çelmeyi başarıyor. Dönen topu önünde bulan Roberto Soldado'nun vuruşunda top auta gidiyor.

71. dakika: Roberto Soldado'nun ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Tolgahan Acar topu kornere çeliyor.

69. dakika: Serhiy Rybalka oyundan çıkıyor ve yerine Gabriel Torje oyuna dahil oluyor.

65. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından Carl Medjani, Jailson ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

64. dakika: Fenerbahçe takımından Michael Frey kafa vuruşu yapıyor, ancak bu vuruşun sonucunda top kaleyi bile bulmuyor.



63. dakika: Fenerbahçe atağında Mauricio Isla ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.



62. dakika: Şener Özbayraklı oyundan çıkıyor ve yerine Mauricio Isla oyuna dahil oluyor.

62. dakika: Andre Ayew oyundan çıkıyor ve yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oluyor.



61. dakika: İsmail Köybaşı sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.

59. dakika: Robinho uzak mesafeden golü bulmaya çalışıyor, ancak kaleci topa yetişiyor ve kurtarıyor

55. dakika: Roman Neustaedter kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

53. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından Carl Medjani, Jailson ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

51. dakika: Roberto Soldado tarafından çekilen şut kaleciden dönüyor ve oyun devam ediyor.



47. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından Muhammet Demir kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.



46. dakika: İkinci yarı başladı

45 + 2.dakika: İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

41. dakika: Sert bir hareket. Ziya Erdal, İsmail Köybaşı ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

39. dakika: Fenerbahçe rakip yarı alanda şut şansı yakaladı ancak Tolgahan Acar çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.



37. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından Muhammet Demir rakibi Roman Neustaedter adlı oyuncuya dirsek atarak faul yapıyor.



35. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından Emre Kılınç, Hasan Ali Kaldırım ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.



28. dakika: Fenerbahçe kalesinde hareketli dakikalar yaşanıyor.

27. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından Hakan Arslan büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor.

24. dakika: Fenerbahçe takımından Şener Özbayraklı, Emre Kılınç ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

23. dakika: Maçta şuana kadar gol sesi yok

22. dakika: Fenerbahçe takımından Andre Ayew mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Emre Kılınç adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

20. dakika: Robinho yapmış olduğu sert faul nedeniyle hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

19. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından David Braz kafa vuruşu yapıyor, ancak bu vuruşun sonucunda top kaleyi bile bulmuyor.

18. dakika: Fenerbahçe takımından Eljif Elmas mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Serhiy Rybalka adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

17. dakika: Fenerbahçe takımından Eljif Elmas mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Serhiy Rybalka adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

16. dakika: David Braz uzak mesafeden golü bulmaya çalışıyor, ancak kaleci topa yetişiyor ve kurtarıyor!

15. dakika: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım rakipten gelen tehlikeyi uzaklaştırıyor.

12. dakika: Fenerbahçe'de maça sol önde başlayan İsmail Köybaşı oldukça istekli bir görüntü çiziyor.

11. dakika: Emre Kılınç sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

10. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından Emre Kılınç, Andre Ayew ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

9. dakika: Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

8. dakika: Muhammet Demir topa elle müdahale ediyor.

6. dakika: Fenerbahçe takımından Michael Frey büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

3. dakika: İsmail Köybaşı, Ziya Erdal ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

1. dakika: Fenerbahçe başlama vuruşunu yapıyor ve maç başlıyor.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Tolgahan, Ziya, Mattias, Braz, Uğur, Robinho, Medjani, Hakan, Emre, Rybalka, Muhammet

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ayew, İsmail, Jailson, Eljif, Frey, Soldado

SLİMANİ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Slimani, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci'nin Sivasspor maçı öncesi sakatlıkları bulunuyor. Slimani, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA 3 SAKAT 1 CEZALI

Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunurken, 1 oyuncu ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda karşılaşma öncesi golcü Arouna Kone'nin ve orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Delvin N'Dinga'nın sakatlıkları bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Douglas da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

24 MAÇTA 91 GOL

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.