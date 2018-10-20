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Sivasspor Fenerbahçe canlı yayın

Sivasspor Fenerbahçe canlı yayın

Süper lig'de 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı anlatımı burada olacak. Fenerbahçe Sivasspor maçı tüm gelişmeleri an be an internethaber.com'da olacak.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 18:15 - Güncelleme: 20-10-2018 18:15

Spor Toto Süper Ligin 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 9. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

SİVASSPOR: 0 - 0 :FENERBAHÇE

24. dakika: Fenerbahçe takımından Şener Özbayraklı, Emre Kılınç ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

23. dakika: Maçta şuana kadar gol sesi yok

22. dakika: Fenerbahçe takımından Andre Ayew mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Emre Kılınç adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

20. dakika: Robinho yapmış olduğu sert faul nedeniyle hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

19. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından David Braz kafa vuruşu yapıyor, ancak bu vuruşun sonucunda top kaleyi bile bulmuyor.

18. dakika: Fenerbahçe takımından Eljif Elmas mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Serhiy Rybalka adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

17. dakika: Fenerbahçe takımından Eljif Elmas mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Serhiy Rybalka adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

16. dakika: David Braz uzak mesafeden golü bulmaya çalışıyor, ancak kaleci topa yetişiyor ve kurtarıyor!

15. dakika: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım rakipten gelen tehlikeyi uzaklaştırıyor.

12. dakika: Fenerbahçe'de maça sol önde başlayan İsmail Köybaşı oldukça istekli bir görüntü çiziyor.

11. dakika: Emre Kılınç sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

10. dakika: Demir Grup Sivasspor takımından Emre Kılınç, Andre Ayew ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

9. dakika: Fenerbahçe takımından Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

8. dakika: Muhammet Demir topa elle müdahale ediyor.

6. dakika: Fenerbahçe takımından Michael Frey büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

3. dakika: İsmail Köybaşı, Ziya Erdal ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

1. dakika: Fenerbahçe başlama vuruşunu yapıyor ve maç başlıyor.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Tolgahan, Ziya, Mattias, Braz, Uğur, Robinho, Medjani, Hakan, Emre, Rybalka, Muhammet

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ayew, İsmail, Jailson, Eljif, Frey, Soldado

SLİMANİ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Slimani, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci'nin Sivasspor maçı öncesi sakatlıkları bulunuyor. Slimani, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA 3 SAKAT 1 CEZALI

Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunurken, 1 oyuncu ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda karşılaşma öncesi golcü Arouna Kone'nin ve orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Delvin N'Dinga'nın sakatlıkları bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Douglas da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

24 MAÇTA 91 GOL

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.

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  • Taraftar 20 Ekim 2018 19:00 Ozanı kazanmak lazım.

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