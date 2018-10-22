  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sivas beraberliği isyan ettirdi! Ali Koç'tan Cocu'ya şok ifadeler

Sivas beraberliği isyan ettirdi! Ali Koç'tan Cocu'ya şok ifadeler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Cocu'yla gerçekleştirdiği konuşmada "Seni F.Bahçe’nin başına ben getirdim. Bu nedenle göndermem. Ama sen gidersen de ‘Gitme’ demem. Tazminat konusunda sana ödeme yapacak durumumuz yok.” dediği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 08:54 - Güncelleme: 22-10-2018 08:54

Sivasspor beraberliği sonrası Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu yeniden tartışılmaya başlandı. 9 haftada 9 puan toplayan Hollanda çalıştırıcının gönderilmesi gerektiği Sarı-Lacivertli kulislerde yüksek sesle dile getiriliyor. Cocu için Başakşehir beraberliği sonrası da aynı söylemler dile getirilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası Hollandalı çalıştırıcı ve menajeri Rob Jansen ile İstanbul’da bir araya gelmişti. Yapılan o kritik toplantının tüm detayları da ortaya çıktı. 

''GİDERSEN 'KAL' DEMEM''
Başkan Koç’un, menajer Rob Jansen’in hazır bulunduğu toplantıda Cocu’ya “Seni ben getirdim. Bu nedenle göndermem. Ama sen gidersen de ‘Gitme’ demem. Tazminat konusunda sana ödeme yapacak durumumuz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bilindiği gibi Cocu’nun menajeri Jansen, tazminat için Başkan Ali Koç’tan 3 milyon euro istemişti. Koç ise 1.2 milyon euro verebileceklerini Rob’a iletmişti. Sivas beraberliği sonrası Ali Koç’un nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmaya başlandı. 

DURUM DEĞERLENDİRİLECEK
Ali Koç, Sivasspor maçının ilk yarısında Comolli’yi yanına getirerek sahada oynanan etkisiz oyuna tepki gösterdi. Başkan Koç’un karşılaşma sonunda da soyunma odasına giderek futbolcularla sert bir konuşma yaptığı belirtiliyor. Ali Koç’un bu hafta içinde Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sivas beraberliği isyan ettirdi! Ali Koç'tan Cocu'ya şok ifadeler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 09:52 BAŞKAN FENEBAHÇE TAKIMI KÜME DÜŞÜYOR BİLMEM FARKINDAMISNIZ BU ADAM FUTBOLU FELAN BİLMİYOR BARIŞ VALBUENA YEDEKTE DURUYOR İKİ SOLBEK İLE MAÇA ÇIKIYOR ŞAKA GİBİ

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro