Şişli'de bir tecavüzcüyü kıyafeti ele verdi!

İstanbul, Şişli'de, 20 Ocak'ta bir kişi polisi arayarak, parkta bir kadına tecavüz edildiğini söyledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri, parka gelip G.Y. isimli kadını perişan bir halde buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı anlaşıldı. Ardından, kadın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelinin sarı renkte uzun kollu bir tişört giydiği tespit edildi. Ardından, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Görüntülerdeki kişinin Çerkezköy'e gittiği tespit edildi. Önceki gün polis operasyon düzenledi ve şüpheli kişi gözaltına alındı.

'' UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİM. HİÇ BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM''

Şüpheli kişinin, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste verdiği ifadesinde ise olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi. "Hiç bir şey hatırlamıyorum. Kadını da tanımıyorum." dedi.



Ardından, Çağlayan adliyesine sevk edildi.