Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu teslim olan kadın teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin "Faraşin" kod adlı R.Ö. (23) olduğu, örgüte 2012 yılında Beytüşşebap ilçesinden katıldığı öğrenildi.
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