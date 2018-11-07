Şimdi de Fransa'da bomba alarmı

FRANSA polisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Dunkerque kentinde bir kadının hastaneye bombalı saldırı düzenleyeceği ihbarı üzerine operasyon düzenlediklerini açıkladı. La Voix du Nord gazetesinde yer alan habere göre, kentteki hastanede bulunan bir kadın bombalı saldırı düzenleyeceğini söyledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.

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