  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Silikon meme tarihi ilk hangi hayvana takıldı sorusu

Silikon meme tarihi ilk hangi hayvana takıldı sorusu

Silikon meme tarihi, silikon meme ilk hangi hayvana takıldı soruları dün akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izleyenler tarafından merak konusu oldu. 1964 yılında bir Fransız firması tarafından bulunan silikon meme tarihte ilk kez bir köpekte kullanılmıştır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-07-2018 11:45 - Güncelleme: 31-07-2018 11:45

Silikon meme tarihi, ilk silikon hangi hayvana takılmıştır soruları merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorunun cevabı binlerce kişi tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. İlk kez 1964 yılında Fransız firmasının bulduğu silikon ilk deneme amaçlı bir köpeğin üzerinde denenmiştir.

1800'lerin sonundan 1960'lara kadar meme büyütme amacıyla birçok malzeme kullanılmıştır (yağ bezesi, parafin, hayvan kıkırdakları, lastik, kauçuk, poliüretan sünger vb.). Modern anlamdaki ilk silikon jel meme implantı 1962 yılında Dow Corning firmasınca üretilmiştir. 1964 yılında bir Fransız firması serum fizyolojik (tuzlu su) içeren implantları geliştirmiştir. İlk üretilen silikon implantlar sıvı ve akışkan silikon jel içeriğe sahiptiler, günümüzde ise silikon implantlar ''cohesive gel'' denen akışkan özelliğe sahip olmayan, daha katı ve dış kılıfı yırtılsa da vücut boşluğuna akmayacak şekilde üretilmektedir. ​Aradan geçen 50'yi aşkın yıl boyunca meme implantlarının kalitesi yükselmiş ve güvenli bir şekilde kullanılagelmiştir.

İlk silikon meme hangisine takılmıştır?
A) İnek

B) Köpek

C) Fare

D) Maymun

İlk göğüs implantı yapılan hayvan Esmeralda isimli bir köpekti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Silikon meme tarihi ilk hangi hayvana takıldı sorusu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro