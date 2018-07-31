Silikon meme tarihi ilk hangi hayvana takıldı sorusu

Silikon meme tarihi, ilk silikon hangi hayvana takılmıştır soruları merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorunun cevabı binlerce kişi tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. İlk kez 1964 yılında Fransız firmasının bulduğu silikon ilk deneme amaçlı bir köpeğin üzerinde denenmiştir.

1800'lerin sonundan 1960'lara kadar meme büyütme amacıyla birçok malzeme kullanılmıştır (yağ bezesi, parafin, hayvan kıkırdakları, lastik, kauçuk, poliüretan sünger vb.). Modern anlamdaki ilk silikon jel meme implantı 1962 yılında Dow Corning firmasınca üretilmiştir. 1964 yılında bir Fransız firması serum fizyolojik (tuzlu su) içeren implantları geliştirmiştir. İlk üretilen silikon implantlar sıvı ve akışkan silikon jel içeriğe sahiptiler, günümüzde ise silikon implantlar ''cohesive gel'' denen akışkan özelliğe sahip olmayan, daha katı ve dış kılıfı yırtılsa da vücut boşluğuna akmayacak şekilde üretilmektedir. ​Aradan geçen 50'yi aşkın yıl boyunca meme implantlarının kalitesi yükselmiş ve güvenli bir şekilde kullanılagelmiştir.

İlk silikon meme hangisine takılmıştır?

A) İnek

B) Köpek

C) Fare

D) Maymun

İlk göğüs implantı yapılan hayvan Esmeralda isimli bir köpekti.