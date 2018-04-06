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Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesi, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı teşhisiyle özel bir hasatanenin acil servisine kaldırıldı. Tanrıkulu'nun durumuyla ilgilil herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 13:22 - Güncelleme: 06-04-2018 13:22

CHP'li Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesi, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı teşhisiyle Medicana Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tanrıkulu'nun durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR: 27 Mayıs 1963 senesinde dünyaya gelen Sezgin Tanrıkulu Licelidir. Kürt asıllı Türk hukukçu ve siyaset adamı olan Sezgin Tanrıkulu 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen görülmüştür. Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDE BULUNDU

İlk olarak 2011 yılında Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Sezgin Tanrıkulu 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi sonlandırılmıştır.

Kürtçe ve orta düzeyde İnglizce bilen Sezgin Tanrıkulu evli ve 3 çocuk babasıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ali 06 Nisan 2018 14:13 hadi inşallah tez zamanda gider...

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Sezgin Tanrıkulu
SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 27 Mayıs 1963′te Diyarbakır Lice’de doğdu. Babasının adı Fehmi, annesinin adı Sabahat’tır.Hukuk Dr., Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimle

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