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Seyir halindeki otobüste feci kavga

Seyir halindeki otobüste feci kavga

Antalya'da, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında çıkan kavga, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 19:52 - Güncelleme: 10-07-2018 19:52

Antalya'da yaşanan olayda 7 Temmuz günü özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine, araç kendi kendine yol almaya başladı.

Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı.

Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun durdurma anı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • nur bennu 10 Temmuz 2018 20:20 saldıran yolcu bilerek ve isteyerek toplu halde cinayete teşebbüsten yargılannalı ve cezaTürkiye almalı

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