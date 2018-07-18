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Sevilay Yılman'a CHP'li İlgezdi'den aba altından sopa

Sevilay Yılman'a CHP'li İlgezdi'den aba altından sopa

Gamze İlgezdi ve ailesinin seçimden 1 hafta önce tatile çıktığını söyleyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın başı dertte. İlgezdi ailesi, bir tanıdık aracılığıyla Yılman'ı olumsuz şeyler yazmaması için uyarıp mahkeme ile tehdit etti.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 07:55 - Güncelleme: 18-07-2018 07:55

CHP İstanbul Milletvetili Gamze İlgezdi ile Habertürk yazarı Sevilay Yılman arasında ipler gerildi. 24 Haziran seçimleri öncesi Muharrem İnce için CHP'li vekillerin ve örgütün tam olarak çalışmadığını söylediği Habertürk'teki konuşması Yılman'ın başına dert oldu.

Yılman yine o konuşmasında örnek olarak İstanbul Havalimanı'nda karşılaştığı İlgezdi ailesinin seçim kampanyasının en hararetli döneminde tatile çıktığını söylemişti. Yılman, İlgezdi ailesiyle yaşadığı gerilimi bugünkü köşesinde aktardı.

Tanıdığı bir CHP'linin dün kendisini aradığını yazan Yılman, o kişinin kendisine “Gamze İlgezdi kuzenimdir… Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyor isen lütfen Gamze’yle ilgili olumsuz birşeyler yazma!” diye uyarıda bulunduğunu ifade etti. Yılman, tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek yazısını böyle tamamladı:

"Ancak dün bu konuyla ilgili önce arkadaşça aranmam ve sonrasında detayını almak üzere tekrar aradığımda; “Neler oluyor?” diye sorunca Habertürk TV’de İlgezdi’leri bayram tatiline giden aile olarak ilan ettiğim için mahkemeye verilebilme olasılığımı öğrendim. Önce çok sinirledim yalan yok ama sonra… “Gamze Hanım, 24 Haziran’dan 1 hafta önce gerçekleşen Ramazan Bayramı’nı ailesiyle tatil yaparak geçirdiğini söylediğin için seni mahkemeye verecek” ifadelerinin resmen aba altından sopa göstererek söyleyen arkadaşın bir anlamda beni tehdit ettiğini anlayınca kahkahalarla güldüm.

İstediği mahkemeye koşabilir İlgezdiler, saygı duyarım… Ama sakın ha sakın! Boş, beleş adamların; “Sevilay’ı iyi tanırım. Elimin altındadır! Sizin hakkınızda yazacaklarını engellerim” artistliklerine aldanmasınlar! Çünkü Sevilay, bildiğinden şaşmaz, inandığından asla vazgeçmez, yazacağını da yazar! Anlaştık mı?

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 08:26 chp ye yakışmayan insanların orada yer almaları, oradan nemalanmaları büyük bir talihsizlik. umarım kılıçdaroğlu gider de bu insanlardan chp kurtulur.

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