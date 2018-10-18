Seren Serengil çıldıracak! Eşi Yaşar İpek...

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil’in geride bıraktığımız mayıs ayında sürpriz bir şekilde Fransa tatilinde evlendiği sevgilisi Yaşar İpek, sosyal medya hesabından Gülben Ergen’i beğendi. Son zamanlarda İnfilak adlı şarkısıyla bol miktarda paylaşım yapan Gülben Ergen’in bu fotoğraflarından birini beğenen Yaşar İpek’in bu durumu dikkatlerden kaçmadı.

SERENGİL'İN FANLARINDAN TEPKİ YAĞDI

Seren Serengil’in fanları bu duruma bir hayli bozulurken ünlü ismin hesabına tepki mesajları yağdırdı.

Bu beğeninin her iki ihtimalde de korkunç bir şey olduğunu belirten takipçileri “Senden gizli bir takipse bu çok çirkin, bilerek yapmış olması ihtimali ise korkunç” şeklinde yorumlarda bulundu.