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Şeref Malkoç kimdir aslen nereli eşi kim kızı o sürpriz isimle evli

Şeref Malkoç kimdir aslen nereli eşi kim kızı o sürpriz isimle evli

Son görevi kamu baş denetçisi olan Şeref Malkoç'un hayatı merak ediliyor. Şeref Malkoç'un kızı İlknur, çok sürpriz bir büroktrat ile evli. Şeref Malkoç'un damadı kim, Şeref Malkoç'un biyografisi interhaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 13:52 - Güncelleme: 09-07-2018 13:52

Şeref Malkoç, 1960 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon’da tamamladı. Lise yıllarında MTTB Ortaöğrenim Komitesi Başkanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Trabzon’da 10 yıl serbest Avukatlık yaptı. Bu süre içerisinde, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşunda yöneticilik yaptı. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Anayasa dersi anlattı.

Şeref Malkoç, Refah Partisi (RP) Trabzon İl Başkanlığı yaptı. 20 ve 21. dönem Trabzon’dan Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu sözcülüğü, Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği yaptı. Refah Partisi (RP) ve Fazilet Partisi’nin (FP) kapatma davalarında savunmalarını hazırladı ve Anayasa Mahkemesi’nde savunmalarında bulundu. Refah Partisi (RP), Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi’nde (SP) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’a 10 yıla yakın Danışmanlık yaptı. 28 Şubat davası şikâyet dilekçesini yazdı.
 

Şeref Malkoç, Ulusal ve yerel Radyo, TV’lerde yöneticilik yaptı. Yüksek Seçim Kurulu’nda AK Partiyi iki yıl temsil etti. YSK’da görev yaptığı esnada, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerine katkıda bulundu. Anayasa ve Başkanlık Sistemi üzerine çeşitli Dergi ve Gazetelerde makaleleri yayımlandı.“40 Soruda Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi” adlı kitabı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın Başdanışmanlığı görevini yürüttü.

Şeref Malkoç, 15 Kasım 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi olarak seçildi ve 5 Aralık 2016 tarihinden beri bu görevi yürütmektedir.

ŞEREF MALKOÇ'UN AİLESİ; Şeref Malkoç, evli ve 3 çocuk sahibidir. Şeref Malkoç'un kızı İlknur ise, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile evlidir.

Abdülhamit Gül ile İlknur Gül'ün nikah şahitliğini, Necmettin Erbakan ve Recai Kutan yapmıştı.


 

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