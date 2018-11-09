Şenol Güneş kötü haberi verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, "Lens'in sakatlığı önemli ama Dorukhan'ın sakatlığı biraz yorulmaya bağlı. O yüzden ciddi olan Lens gibi duruyor." dedi.

Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, "Topları biraz daha iyi kullansak kaçırdıklarımız pozisyonlardan daha fazla pozisyona girerdik. Yorulan oyuncularımız oldu son bölümde ve rakip daha etkili oldu. Uzatmalarda rakip 2 pozisyon buldu. Son bölüme kadar oyuna hakim olan taraftık ama bu durum skor üstünlüğü olarak yansımadı" şeklinde konuştu.

"LENS'İN SAKATLIĞI ÖNEMLİ"

Karşılaşma sırasında yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak da konuşan tecrübeli teknik adam, "Lens'in sakatlığı önemli ama Dorukhan'ın sakatlığı biraz yorulmaya bağlı. O yüzden ciddi olan Lens gibi duruyor. Oyun olarak elimizden geleni yaptık. Sahamızda yapamamıştık. Rakipten üstün oynadık. Goller de bulsak farklı kazanmamız gereken bir maçtan bahsediyoruz. Futbol adına en doğru olanı yapmaya çalıştık. Söylenecek pek bir şey yok bütün oyuncular elinden gelenin fazlasını yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.