Sen Anlat Karadeniz 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Vedat Tahir karşı karşıya!

Kim derdi ki Diriliş Ertuğrul bitmeden bir dizi gelip reytinglerdeki tahtından indirecek diye. Ama oldu, bir dizi gelip Diriliş Ertuğrul'u tahtından alaşağı etti. Bu dizi 3 hafta 4 hafta evvel ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz oldu. Sen Anlat Karadeniz daha başlamadım şiddet içeren fragmanı ile olay yaratmıştı. Ardından ilk bölümü geldi ve en az eleştirildiği kadar izlendi. Böyle olaylı başlayan Sen Anlat Karadeniz'in 4.son bölümü yayınlandı. Her bölümde mutlaka bir bomba patlatan Sen Anlat Karadeniz 4.son bölümde de bombaları bir bir patlattı. Sen Anlat Karadeniz 4.son bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler hemen 'Sen Anlat Karadeniz 5.yeni bölüm fragmanı' ve 'Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı' diye çoktan aratmaya başladılar bile. Sen Anlat Karadeniz 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama gelin önce Sen Anlat Karadeniz 4.son bölümde neler yaşanmış bir ona bakalım ardından Sen Anlat Karadeniz 5.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SEN ANLAT KARADENİZ 4.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; "Senden kurtulacağım saati iple çekiyorum Deli Tahir!" Nefes, Tahir'in canı için özgürlüğünden vazgeçip hapse girmeye razıdır ama Vedat, Tahir sayesinde ölümden kurtulur. Ancak, kahramanının Tahir Kaleli olması fikri onu delirtir. Nefes belki tetiği çekememiştir ama Vedat, o tetiğin ucunda ölmüştür. Artık Nefes'i geri istememektedir, karısını görmek istediği tek yer mezardır.

Vedat'ın planlarından habersiz olan Nefes, Mustafa'nın ona önerdiği anlaşmayı kabul eder. Oğluyla birlikte Gürcistan üzerinden Rusya'ya kaçacak ve yeni bir hayata başlayacaktır. Çünkü hem Tahir'in canını korumalıdır, hem de kendi kalbini. Çektiği sekiz yıllık işkenceye rağmen, ilk defa Tahir'in kanatmayı başardığı kalbini. Deli Tahir ise, onu iyice delirten kıskançlığın acısını hem Nefes'ten hem Mercan'dan çıkartır. Yakıp yıkarken bir yandan da yanar. Kıyamadığı tek kişi vardır; Yiğit. Yürekten bağlandığı bu çocuğu kıramaz, onları Gürcistan'a kadar götürmeye karar verir. Yeni sözlenmiş bir adamın çocuklu bir kadınla Gürcistan'a gitmesi, köyde dedikoduların yayılmasına ve dünürlerin ayağa kalkmasına yol açar. Ama hiç beklenmedik bir şekilde, Mustafa, kardeşinin bu yolculuğu yapmasına tam destek verir.



SEN ANLAT 5.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.



