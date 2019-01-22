Semih Özsoy'dan Cüneyt Çakır'a sert tepki

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Başkanvekili Semih Özsoy TRT SPOR’a özel açıklamalarda bulundu.
Semih Özsoy maçın ardından yaptığı açıklamada;"Sezonun ilk yarısında kötü oynadığımız, kötü sonuçlar aldığımız için hakemlerin hatalı kararlarını gündeme getirmedik. Ancak bizim sorunlarımız bizi ilgilendirir. Cüneyt Çakır maçın kaderini etkileyecek hatalar yaptı. Skrtel’in pozisyonunu göremediğini düşünebiliriz ancak Bursaspor’un golü öncesi Valbuena’ya faul yapıldığı çok açık. Devre arası kampını çok iyi geçirdik. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp moral kazanmak istiyorduk. Cüneyt Çakır’ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi." dedi.
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