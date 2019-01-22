Semih Özsoy'dan Cüneyt Çakır'a sert tepki

ali 22 Ocak 2019 08:38 hakemi anladıkta Ersun Yanal ne yaptı. daha oyuncu değiştirmesini bilmeyen adam. Feneri şampiyon yaptığı yıl takımın başında ben de olsam şampiyon olurdu. başka hangi başarısı varki bu kadar umut bağlanıyor. oyuncu değiştirmek için maçın bitmesini bekleyen adam. son üç lig maçında giden 6 puanın sebebi Ersun hocadır malesef.