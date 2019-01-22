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Semih Özsoy'dan Cüneyt Çakır'a sert tepki

Semih Özsoy'dan Cüneyt Çakır'a sert tepki

Fenerbahçe'nin Başkanvekili Semih Özsoy, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada ''Cüneyt Çakır maçın kaderini etkileyecek hatalar yaptı. Skrtel’in pozisyonunu göremediğini düşünebiliriz ancak Bursaspor’un golü öncesi Valbuena’ya faul yapıldığı çok açık. Cüneyt Çakır’ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi." dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 08:27 - Güncelleme: 22-01-2019 08:27

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Başkanvekili Semih Özsoy TRT SPOR’a özel açıklamalarda bulundu.

Semih Özsoy maçın ardından yaptığı açıklamada;"Sezonun ilk yarısında kötü oynadığımız, kötü sonuçlar aldığımız için hakemlerin hatalı kararlarını gündeme getirmedik. Ancak bizim sorunlarımız bizi ilgilendirir. Cüneyt Çakır maçın kaderini etkileyecek hatalar yaptı. Skrtel’in pozisyonunu göremediğini düşünebiliriz ancak Bursaspor’un golü öncesi Valbuena’ya faul yapıldığı çok açık. Devre arası kampını çok iyi geçirdik. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp moral kazanmak istiyorduk. Cüneyt Çakır’ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali 22 Ocak 2019 08:38 hakemi anladıkta Ersun Yanal ne yaptı. daha oyuncu değiştirmesini bilmeyen adam. Feneri şampiyon yaptığı yıl takımın başında ben de olsam şampiyon olurdu. başka hangi başarısı varki bu kadar umut bağlanıyor. oyuncu değiştirmek için maçın bitmesini bekleyen adam. son üç lig maçında giden 6 puanın sebebi Ersun hocadır malesef.

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