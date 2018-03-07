Semahat Özdoğan kimdir? Beşiktaş maçını anlatan spiker

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye açısından bir ilke de sahne olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ilk kez bir Türk takımının maçı kadın spiker tarafından anlatılacak. Tivibu Spor 2'den canlı yayın olarak izleyebilecek maçı spiker Semahat Özdoğan anlatacak. Peki Semahat Özdoğan kimdir şu an da hangi kanalda çalışıyor? İşte Beşiktaş maçını anlatarak bir ilk olacak olan Semahat Özdoğan hakkında bilgiler;

Adana’da dünyaya gelen Semahat Özdoğan şu anda TRT spikeri olarak görev yapıyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Semahat Özdoğan, Kanal D, Eko TV, Hür Fm, Radyo D, Radyo Foreks ve BBC'de çeşitli spor programları hazırlayıp sundu.

Fanatik Gazetesinde’de çalışan Semahat Özdoğan, 1998 yılında TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak kuruma girdi. Dünyada maç anlatan 3 kadın spikerden biri. Bu yönüyle sadece Türkiye’de değil dünyada da isminden söz ettiren Semahat Özdoğan TRT’de radyo maç sunumlarının ardından geçtiğimiz yıllarda TSYD kupası maçını televizyondan anlatarak bu anlamda da bir ilke imza attı.

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TRT'DE SPOR HABERLERİNİ SUNUYOR : TRT’de maç anlatımlarının yanı sıra spor haberleri de sunan Özdoğan ayrıca TRT 3’te hafta içi her gece 23.30’da yayınlanan özgün formattaki spor haberlerini de başarıyla sunuyor.

Beşiktaş Bayern Münih maçı Tivibu Spor 2 canlı yayını şifresiz mi?