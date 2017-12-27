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Selahattin Demirtaş HDP'nin oy oranını açıkladı!

Selahattin Demirtaş HDP'nin oy oranını açıkladı!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde yatan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin oy oranının yüzde 12-13 bandında olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 10:15 - Güncelleme: 27-12-2017 10:15

Edirne F Tipi Cezaevi'nde yatan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kongreyle birlikte inanıyorum ki, bu toparlanma bir hamleye dönüşecek ve 7 Haziran sürecindeki gibi büyümesini sürdürecektir" dedi. Artı Gerçek'ten Erdal İmrek'e konuşan Demirtaş, "HDP seçime ilişkin anketlerde genelde baraj üstünde görünüyor. Sizce HDP ne durumda bugün? Vekillerin, eş başkanların, yöneticilerin tutuklanmış olması HDP'yi zayıflattı mı?" sorusuna böyle yanıt verdi:

KİMSE HDP'Yİ TASFİYE EDEMEZ: "Elbette belli oranlarda hasara yol açtı. Dışarıda kalan arkadaşlarımız daha iyi bir duruş ve siyaset ortaya koyabilselerdi, HDP bu süreci büyüyerek atlatabilirdi. Belli yetmezlik ve eksiklerimiz oldu bu dönemde. En büyük sorumlusu olarak da Eşbaşkan olarak kendimi görüyorum. Fakat yine de HDP ayakta kalmayı başararak kendini korudu. Oy oranı da yüzde 12-13 bandındadır. Kongreyle birlikte inanıyorum ki, bu toparlanma bir hamleye dönüşecek ve 7 Haziran sürecindeki gibi büyümesini sürdürecektir. Biz doğrudan halka dayanan bir partiyiz, kimse HDP'yi tasfiye edemez. Biz kadro veya lider partisi değil, bir halk hareketiyiz. Bu yönlü beklenti içinde olanların hevesleri kursaklarında kaldı, kalmaya da devam edecek.n olağan bir hale gelmesi ve siyasetin işlerlik kazanacağı koşulların oluşması için kim destek olursa olsun, buna belli bir anlam biçmek de yanlış olmaz."

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