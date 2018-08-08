Sel felaketinin ardından denizde Fındık Adacığı oluştu

Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar üzücü görüntüler oluşturdu.

Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.

ENVER YILMAZ: HASAR TESPİTİNE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle mahsur kalan bütün vatandaşların kurtarıldığını belirterek, "Şu anda 7 yaralı var. Hayati tehlikesi olan yok." açıklamasında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle mahsur kalan bütün vatandaşların kurtarıldığını belirterek, "Şu anda 7 yaralı var. Hayati tehlikesi olan yok. Biri yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış. Yaklaşık 100'e yakın menfezimiz kırıldı. 100 mahallemizde ciddi sorun var. 24 saat esaslı tedbirlerimizi aldık ama afet dediğimiz bu işin çok da tedbiri olmuyor doğal olarak. Bunun çok çözümü yok. Çünkü metrekareye 20 litre, iki katı sel riski var buraya yağmış 107 litre. Normalin bire 5, 6 oranında aşırı yağmur var. Tedbirimiz en üst düzeyde alındı. Endişemiz Meteoroloji gece geç saatlere kadar yağışın devam edeceğini söylüyor. Tabiat afeti bu. Bazen bunun karşısında yapılacak pek bir şey olmuyor.Hasar tespitine karşı gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu.

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