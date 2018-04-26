Şeker fabrikalarını kim topluyor? Bugün bir tane daha aldı listeye bakın

14 Şeker Fabrikasının ihale sürecinde bugün iki fabrika birden satıldı. Önce Afyon Şeker fabrikasının ihalesi yapıldı ve fabrika 725 milyon lira ile en yüksek fiyatı veren Doğuş Çay'a satıldı. Doğuş Çay en çok şeker pancarı fabrikası alan grup oldu.

Ayyon ihalesinin ardından Burdur şeker fabrikasının ihalesi de sonuçlandırıldı. Burdur Şeker Fabrikası ihalesine Doğuş Çay, Kayseri Şeker, Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi, Erser Grup, Mutlucan Tuz, Albayrak ve Özbey Holding katıldı. İhalenin ilk turunda Özbey Holding ve Doğuş Çay elendi. Burdur fabrikası için fiyat 432 milyon liraya çıkınca Kayseri Şeker önce mola istedi ardından ihaleden çekildi. İhaleyi Burdur fabrikası için 487 milyon lira teklif veren Erser-Sterk Korsorsiyumu kazandı.

ŞEKER FABRİKALARI KAÇA KİME SATILDI? : Özelleştirme ihalesi şu ana kadar ihaleye çıkardığı fabrikalardan Erzincan, Kastamonu ve Erzurum için alıcı bulamadı. Bunun üzerine Erzincan için teklif süresi 4 Mayıs'a kadar uzatıldı ve taksit imkanı getirildi. Diğer şeker fabrikaları da bakın kaça kime satıldı:

Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira - Safi Katı Yakıt Sanayi şirketi

Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira - Doğuş Çay

Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira - Tutgu Gıda

Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira - Doğuş Çay

Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon lira - Alteks

Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon lira - Kayseri Şeker

Afyon Şeker Fabrikası : 725 milyon lira - Doğuş Çay

Burdur Şeker Fabrikası : 487 millon lira -Erser-Sterk Korsorsiyumu