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Şeker fabrikalarını kim topluyor? Bugün bir tane daha aldı listeye bakın

Şeker fabrikalarını kim topluyor? Bugün bir tane daha aldı listeye bakın

Şeker fabrikaları arka arkaya satılıyor. Bugün iki fabrika daha satışa çıktı. Bunlardan biri Burdur diğer Afyon Şeker Fabrikası'ydı. En kıymekli fabrikalardan biri olarak gösterilen Afyon Şeker Fabrikası'nı yine tanıdık bir grup aldı. Bu ihaleyle birlikte şirketin elindeki fabrika sayısı 3'ü çıktı. Peki Burdur fabrikası kaça ve kime satıldı? İşte şeker fabrikalarının tamamının satış listesi;

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 17:23 - Güncelleme: 26-04-2018 17:45

14 Şeker Fabrikasının ihale sürecinde bugün iki fabrika birden satıldı. Önce Afyon Şeker fabrikasının ihalesi yapıldı ve fabrika 725 milyon lira ile en yüksek fiyatı veren Doğuş Çay'a satıldı. Doğuş Çay en çok şeker pancarı fabrikası alan grup oldu.

Ayyon ihalesinin ardından Burdur şeker fabrikasının ihalesi de sonuçlandırıldı. Burdur Şeker Fabrikası ihalesine Doğuş Çay, Kayseri Şeker, Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi, Erser Grup, Mutlucan Tuz, Albayrak ve Özbey Holding katıldı. İhalenin ilk turunda Özbey Holding ve Doğuş Çay elendi. Burdur fabrikası için fiyat 432 milyon liraya çıkınca Kayseri Şeker önce mola istedi ardından ihaleden çekildi. İhaleyi Burdur fabrikası için 487 milyon lira teklif veren Erser-Sterk Korsorsiyumu kazandı.

ŞEKER FABRİKALARI KAÇA KİME SATILDI? : Özelleştirme ihalesi şu ana kadar ihaleye çıkardığı fabrikalardan Erzincan, Kastamonu ve Erzurum için alıcı bulamadı. Bunun üzerine Erzincan için teklif süresi 4 Mayıs'a kadar uzatıldı ve taksit imkanı getirildi. Diğer şeker fabrikaları da bakın kaça kime satıldı:
Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira - Safi Katı Yakıt Sanayi şirketi
Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira - Doğuş Çay
Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira - Tutgu Gıda
Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira - Doğuş Çay
Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon lira - Alteks
Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon lira - Kayseri Şeker
Afyon Şeker Fabrikası : 725 milyon lira -  Doğuş Çay
Burdur Şeker Fabrikası : 487 millon lira -Erser-Sterk Korsorsiyumu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • halis 26 Nisan 2018 17:58 insanlar camur at izi kalsin bu fark etmiyor ak partili chp li mhp li kim bastaysa o na karsi taraftan devamli camur atilir iftira atmak gunah arkadaslar insallah vatanimiz icin hayirli olur

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