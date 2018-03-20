Şefkat Çetin, Devlet Bahçeli'yi topa tuttu!

Geçtiğimiz pazar günü yapılan MHP Olağan Kurultayı'nda partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) neredeyse sil baştan yenilenirken Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından MYK'ya alınmayan en dikkat çeken isim Şefkat Çetin olmuştu. Bahçeli, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'e MYK’de yer vermedi. İşte bu duruma Şefkat Çetin Sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi ve "dostlarının sabır tavsiyesi" üzerine bir süre susacağını söyledi.

BAHÇELİ FORMÜLLERİ GİBİ: Twitter hesabı üzerinden "Bahçeli tarzı bir formül" ile Bahçeli ve MHP yönetimini hedef alan Şefkat Çetin'in, “Zayıf düştük. Kızgınlık + Kırgınlık + Soğuma + Kırılma = Kopma. 24-48-72 saat frenle. Her birinin hatırası var. Dostlar meclisinin ‘sabır’ söylemleri” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

BAŞKANLIK DİVANI'NIN YARISI DEĞİŞECEK: MHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) köklü değişiklikler yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, partinin çekirdek kadrosu olan Başkanlık Divanı’nda da “yarı yarıya” değişime gideceği belirtiliyor.

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ ÜLKÜCÜLÜĞÜM BAKİ: Çetin, yine sosyal medya hesabı üzerinden tüm parti teşkilatına şu açıklamayı yaptı: “Bir neferi olarak yıllardır hizmetinde olduğumuz davamıza, ülküdaşlarımızın yüzlerini kara çıkartmadan parti disiplini içerisinde en iyi şekilde hizmeti kutsal bir vazife bildik. Emanet edilen vazife bayrağımızı yere düşürmeden, lekeletmeden teslim etmemizi sağlayan Yüce Yaradan’a şükürler olsun. Makamlar gelip geçici, davaya sadakatimiz ve ülkücülüğümüz bakidir. Bu kutlu davayı daha ileriye taşıyacak bütün ülküdaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.”