Seda Tosun nişanlandı

‘Mucize’ filmindeki rolü ile tanınan Seda Tosun evlilik yolunda ilk adımı attı. Tosun, geçtiğimiz akşam yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Eymen Adal ile aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlandı.

Seda Tosun “Geleneklerimize, örf ve adetlerimize uygun sade bir tören olsun istedik. Allah nasip ederse Kasım ayında evleniyoruz. Darısı tüm bekar arkadaşlarımın başına” dedi.