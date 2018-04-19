Scoutium’dan Futbolculara Ücretsiz Analiz Kampanyası!

Son bir yılda 30.000’den fazla kullanıcı değerlendirmesine ulaşan Scoutium; sisteme kaydolan futbolcuların üst liglerde bulunan kulüplere kendini gösterebilmeleri için yeni bir kampanya hazırladı. Kampanya kapsamında sisteme üye olan futbolcu, kendi kulübü dışında oynayan futbolcu arkadaşlarını davet eder ve davet ettiği herhangi 3 futbolcu arkadaşı sisteme kayıt olursa 1 adet analiz hakkı kazanıyor.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirim?

Scoutium’a girip ücretsiz futbolcu profilinizi oluşturun. Daha sonra profil fotoğrafınızın altında veya kullanıcı isminizin bulunduğu alanda yer alan davet et butonuna tıklayıp, futbolcu arkadaşlarınıza telefon numaraları veya e-posta adresleri yardımıyla davet göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Davet ettiğiniz arkadaşlarınız sisteme kayıt olduğu anda ücretsiz analiz hakkınız hesabınızda aktif hale geliyor.





Scoutium’da Sistem nasıl işliyor?

Kulüpler; sistem üzerinden futbolcuları filtreleyerek futbolcuların taraftarlar tarafından yapılan değerlendirmelerine, Scoutium gözlemcileri tarafından oluşturulan videolu analizlere ulaşabiliyor. Binlerce değerlendirme sonucu ortaya çıkan güvenilir veriler, karar alma süreçlerini çok daha objektif biçimde değerlendirme imkânı sağlıyor.

Yani kulüp; 23 yaşından küçük, sol ayağını kullanan, kafa vuruşu 10 üzerinden 7’den, pası 10 üzerinden 6’dan yüksek bir forvet arıyorum dediğinde veri tabanında bu özelliklere uygun tüm futbolculara erişebiliyor. Alt liglerde, amatör liglerde ve alt yapılarda forma giyen futbolcular ise; değerlendirme ve analizlerle eksiklerini ve güçlü yönlerini görebiliyor. Düzenli analizlerle gelişimini antrenörleri ve kulüplerine gösterebiliyor. Scoutium bünyesinde yer alan profesyonel scoutları görevlendirebiliyor. Maçlarına çağırarak canlı olarak analiz talep edebiliyor. Yapılan detaylı analizler ve video kayıtları siteye aktarıldıktan sonra veriler tüm dünyaya açılıyor, kulüplerle paylaşılıyor.

Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Kasımpaşa ve Queens Park Rangers dahil olmak üzere 100’e yakın yerli ve yabancı kulüple iş birliği içerisinde olan “Türkiye’nin Scout Platformu”nda yer almak ve kısa bir süre için ücretsiz sunulan analiz kampanyasından yararlanmak için scoutium'un internet adresini ziyaret edebilirsiniz.