Savunma Bakanı Canikli: ABD saldırırsa Rusya altında kalmaz...

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Suriye özelinde artan gerilimle ilgili konuşurken, "ABD'den Suriye'ye saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz" dedi. Canikli, "Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilakı ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir" uyarısı da yaptı. Canikli'nin son günlerde Suriye'de artan gerginlik hakkında 24 TV'de değerlendirmelerde bulundu. Canikli'nin ifadelerinden satırbaşları şöyle:

RUSYA ALTINDA KALIRSA GÜCÜNÜ KAYBEDER... Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz.

'RİSK DEVAM EDERSE AFRİN'DE BULUNACAĞIZ'... Biz doğru yerdeyiz, biz güçlüyüz. Bölgenin egemenliğini tehdit eden bir unsur var terör örgütü var orada. Biz müdafaa çerçevesinde yapıyoruz bunu. Terörü ortadan kaldırmak ülkemizin güvenliğini tehdit eden terörü bertaraf etmek için adım atıyoruz ve biz doğru yerdeyiz. Sınırlarımızı korumak için oradayız. Hiç kimse bize bu anlamda yaptığımız operasyonların meşruiyetiyle ilgili problemden bahsedemez. Diğer ülkelerin durdukları yer problemli sıkıntılı. Onlar da pozisyonlarını değiştirirse sorun kalmaz. Biz niye Afrin'deyiz terörü ortadan kaldırmak için. Ülkemize yönelik risk ve tehdit devam ederse biz orada bulunmaya mecburuz. Ülkemizin güneyindeki Suriye sınırındaki ülkemize yönelik tehdit olan bütün terör unsurları bertaraf edilmeden biz oralardan çekilemeyiz. Terörü kaynağında kurutmak zorundayız.

'BÜTÜN YÖNTEMLER MASADA, HER AN GELEBİLİRİZ'... Bütün terör nerede ise bizim hedefimizdedir. Biz bunu devlet olarak baştan beri ilan ettik. Türkiye'nin egemenliğini hedef alan terör unsurları nerede olursa orası bizim için hedeftir. Bizim hedefimiz bütün bu terör unsurlarını oradan göndermek ve temizlemek. Biz ABD ile terör unsurlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundan gönderileceğine inanıyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz. Bütün yöntemler masada. Her an gelebiliriz. Bu önemli bir tanımlamadır. Tercihimiz her zaman önceliğimiz görüşerek diplomasinin araçları kullanılarak bunun ortadan kaldırılması. Sonuna kadar da bunu deneyeceğiz. Bu konuda bütün imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Elbette eğer o noktada sonuç alamazsak biz topraklarımızı tabii ki savunmak zorundayız toprak bütünlüğümüzü korumak zorundayız. Hükümetlerin ve devletin en büyük görevi odur. Ülkenin hükümranlık alanlarını korumak ve vatandaşına huzur barış ortamı sağlamaktır.

'S-400'Ü BİRLİKTE ÜRETİM GÖRÜŞÜLÜYOR'... Hava savunma sistemiyle ilgili S-400 anlaşması yaptık. Hatta birlikte üretim projesi de var görüşülüyor.Takvim işliyor ödemeleri gerçekleşti her şey bitti orada. Biz sadece Rusya ile görüşüp öne alabilir miyiz konusunda görüşüyoruz. Sözleşmeden itibaren 2019 Temmuz'unda gelecek şekilde planlandı. Elbette Ruslarla da başka ülkelerle de var görüşmelerimiz. Bizim kırmızı çizgimiz teknoloji transferidir. İtalya ile bir araya geldik. Rusya ile ikinci aşamaya geçildi. Birinci aşama S-400 Hava Savunma Sistemi'ne acil ihtiyacımız var. İkinci aşamada birlikte üretim var.