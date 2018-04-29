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Savaşçı 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Savaşçı 43. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Savaşçı 43. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 6 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek olan Savaşçı 43. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Savaşçı 43. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 14:39 - Güncelleme: 29-04-2018 14:39

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Savaşçı 43. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Kılıç Timi, karargâhtaki eğlence sırasında, kırsaldan gelen saldırı haberiyle harekete geçer. Albay Kopuz saldırıyı yapanın Çeto ve Roza olduğunu ve doktorları rehin aldıklarını öğrenir. Kılıç Timi, Çeto ve Roza’nın izini sürerken aldıkları istihbaratla, asıl hedefin çok daha büyük olduğu ortaya çıkar ve farklı örgüte mensup çok tehlikeli iki teröristin izine ulaşırlar. Bu iki teröristle ilgili ortaya çıkan gerçekler ve bir araya gelecekleri bilgisi Albay Kopuz’u ve General Kutalmış’ı endişelendirir. Ancak hiç beklenmeyen bir gelişme daha olur ve bu teröristlerle ilgili karargâha yabancı devletlerden ortak operasyon talebi gelir. Kuşku uyandırıcı bu taleple ilgili Albay Kopuz gerekli önlemleri alırken, teröristlerin buluşacağı noktaya ulaşan Kılıç Timi büyük tehlike altındadır...

SAVAŞÇI 43. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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