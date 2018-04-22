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Savaşçı 42. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Savaşçı 42. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Savaşçı 42. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 29 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan Savaşçı 42. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Savaşçı 42. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 10:53 - Güncelleme: 22-04-2018 10:53

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Savaşçı 42. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yüzbaşı Haydar şehit mi oldu endişesi yaşayan Kılıç Timi, atılan havan mermileriyle ateş çemberinin içinde kalır. Bayram Yörük Haydar’ı hayata döndürmeye çalışırken, Albay Kopuz ve diğer askerler teröristleri bertaraf etmek zorundadır.

Diğer tarafta ise Seyfi’nin açığa çıkması an meselesidir. Seyfi’nin muhbirlik yaptığından şüphelenen Kuzgun, Albay’ın aldığı önlemle kuşkularında tereddüt etse de Seyfi’nin cezasını keser. Ancak kaçış yolunda gelişen beklenmedik durum, Kuzgun ve adamlarını karşı karşıya getirir. Roza ve Çeto’nun ihanetine uğrayan Kuzgun son kozunu oynamak için harekete geçerken, Albay Kopuz’un da Kuzgun’u ortadan kaldırmadan karargaha dönmeye niyeti yoktur.

SAVAŞÇI 42. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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